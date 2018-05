Holanda prende jovem suspeito de atacar sites em apoio ao WikiLeaks

Associated Press

AMSTERDÃ - Promotores holandeses disseram nesta quinta-feira, 9, ter prendido um adolescente de 16 anos suspeito de estar envolvido em ataques cibernéticos contra sites de empresas que cortaram as vias de pagamento ao site WikiLeaks.

Em um comunicado, o gabinete dos promotores informou que o jovem pode ter participado dos ataques promovidos pelos apoiadores do WikiLeaks contra as páginas de empresas como "a MasterCard, a PayPal, e outras".

A nota informa que o jovem foi preso em Haia, mas não revela seu nome. Não ficou claro se ele teve um papel significativo nos ataques, que deixou os sites fora do ar por algum tempo e atrapalhou o tráfego pelas páginas.

Desde que essas empresas romperam relações com o WikiLeaks, hackers apoiadores do site têm efetuado ataques. Além das empresas citadas, os sites da Visa, de um banco suíço e da promotoria e do governo da Suécia foram alvos.

A Suécia procura Julian Assange, fundador do WikiLeaks, por crimes sexuais. Assange é considerado o responsável pelo vazamento dos mais de 250 mil documentos americanos, que começou no dia 28 de novembro e causou constrangimento às autoridades americanas por ter revelado segredos da política externa dos EUA. Washington classificou a ação como irresponsável e como uma ameaça à segurança nacional.