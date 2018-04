Holanda quer regulamentar maconha como remédio normal O governo holandês anunciou nesta quarta-feira que pretende promover o desenvolvimento de remédios à base de maconha e que vai ampliar a disponibilidade da droga em farmácias dentro de cinco anos para permitir mais pesquisas científicas. Em 2003, a Holanda se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar a maconha sob receita médica para o tratamento de dores crônicas, náuseas e perda de apetite em casos de câncer, Aids e esclerose múltipla. "A cannabis medicinal deve se tornar um medicamento registrado comum", disse em nota o ministro da Saúde, Ab Klink, acrescentando que pretende dar todas as condições para que um laboratório holandês desenvolva remédios específicos com a droga. A Holanda, onde a prostituição e a venda da maconha para fins recreativos são regulamentadas pelo governo, tem um longo histórico de pioneirismo em reformas sociais. O país também foi o primeiro a legalizar a eutanásia. O governo regulamenta o cultivo de cepas especiais de maconha em condições iguais a laboratórios, para fornecimento em farmácias. Uma empresa holandesa começou no ano passado a desenvolver um medicamento à base da droga, segundo o Ministério da Saúde. "O caminho do desenvolvimento, que pode levar vários anos, pode resultar em detalhes científicos e descobertas sobre o equilíbrio entre eficácia e segurança da maconha medicinal", disse a nota. (Por Emma Thomasson)