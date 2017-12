Holanda registra 3.800 casamentos gays em seis meses Cerca de 3.800 casais formados por pessoas do mesmo sexo casaram-se na Holanda entre abril e setembro deste ano, o primeiro semestre depois da legalização do casamento gay no país. A lei, que entrou em vigor em abril, converteu a Holanda no primeiro país a outorgar aos casais de homossexuais os mesmos direitos desfrutados pelos heterossexuais inclusive a adoção de filhos. De acordo com o Instituto Central de Estatísticas, 2.100 homens e 1.700 mulheres se casaram com alguém do mesmo sexo nos seis primeiros meses da nova legislação. Segundo o instituto, cerca de 16% das pessoas que se casaram com alguém do mesmo sexo tinham antes cônjuges de sexo oposto.