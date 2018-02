Holanda relata primeiro caso de vaca louca no ano Uma vaca holandesa foi diagnosticada com a doença da vaca louca, sendo o primeiro caso registrado no país neste ano, disse o Ministério da Agricultura nesta terça-feira. A vaca, de oito anos de idade, estava em uma fazenda em Wapse, no nordeste do país. O animal foi sacrificado enquanto sete outras vacas seriam mortas na quarta-feira, disse em nota o ministério. O comunicado disse que o caso era o 85o da doença no país desde 1997. A doença da vaca louca apareceu pela primeira vez na Grã-Bretanha na década de 1980. Milhões de cabeças de gado afetadas têm sido sacrificadas no mundo todo desde então. (Reportagem de Foo Yun Chee)