Holandês assume como secretário-geral da Otan O holandês Jaap de Hoop Scheffer assumiu o cargo de secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em conversa com jornalistas, ele insistiu que a aliança atlântica precisa concentrar-se na expansão de sua missão de manutenção de paz no Afeganistão, antes de considerar uma eventual presença militar no Iraque. "No momento, o foco principal precisa ser o Afeganistão", declarou De Hoop Scheffer ao chegar à sede da Otan, em Bruxelas, pela primeira vez desde que passou a substituir formalmente o britânico George Robertson à frente da Otan. "Com relação ao Iraque, nós esperaremos e veremos, se possível, as conseqüências dos desdobramentos políticos, mas nosso foco principal é o Afeganistão", disse a jornalistas o ex-ministro holandês das Relações Exteriores. Em resposta a apelos da ONU e do governo afegão, a Otan aceitou expandir, no fim do ano passado, as operações de seu contingente de 5.500 homens para fora de Cabul, especialmente a outras grandes cidades do Afeganistão.