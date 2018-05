Holandês defende assentamentos judaicos

Wilders afirmou que os judeus israelenses têm o direito de viver na Cisjordânia, capturada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. "As cidades e vilarejos judaicos na Judeia e na Samaria não são impedimentos à paz. Elas são uma expressão do direito dos judeus existirem nesta terra" afirmou, referindo-se aos nomes bíblicos da Cisjordânia. Cerca de 2,5 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, bem como 500 mil colonos judeus. Wilders afirmou que a vizinha Jordânia deveria receber os 2,5 milhões de palestinos.

As visões de Wilders são compartilhadas por apenas um pequeno espectro da direita israelense. Israel capturou Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza, todos territórios palestinos, em 1967. As informações são da Associated Press.