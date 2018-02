Holandês está em Kiev para investigar voo MH17 A Holanda nomeou um procurador para trabalhar em Kiev na investigação criminal da queda do voo MH17, da Malaysia Airlines, possivelmente atingido por um míssil. O porta-voz Wim de Bruin confirmou nesta sexta-feira que com "dezenas" de investigadores trabalhando no caso em diversos países, era importante ter um procurador no país onde o incidente ocorreu para coordenar a apuração.