Hollande assina lei que autoriza casamento homossexual

O gabinete de Hollande anunciou que ele assinou o projeto na manhã deste sábado, 18, um dia depois de o Conselho Constitucional derrubar uma medida de impugnação à lei.

O presidente francês tinha feito da legalização do casamento gay uma de suas promessas de campanha do ano passado. Enquanto as pesquisas têm demonstrado apoio majoritário ao casamento homossexual na França, a adoção por casais do mesmo sexo é mais controversa. O projeto passou por meses de protestos, principalmente por parte de grupos conservadores e religiosos. Alguns desses protestos foram marcados por confrontos com a polícia.