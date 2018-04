Hollande leva vantagem sobre Sarkozy em 2º turno

No provável segundo turno, Hollande ganharia com 56% dos votos, enquanto Sarkozy ficaria com 44%. O resultado é o mesmo da pesquisa anterior da Opinionway.

No primeiro turno, Hollande ficaria com 29% dos votos, estável em comparação com a sondagem anterior, enquanto Sarkozy levaria 27%, alta em comparação com os 25,5% da pesquisa anterior, segundo a empresa. Um total de 975 pessoas com 18 anos ou mais foram consultadas, entre os dias 17 e 18 de fevereiro. As informações são da Dow Jones.