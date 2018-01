Hollande nomeia Bernard Cazeneuve como novo primeiro-ministro da França

PARIS - O presidente da França, François Hollande, nomeou nesta terça-feira, 6, Bernard Cazeneuve, como novo primeiro-ministro, que substituirá Manuel Valls.

O anúncio da nomeação de Cazeneuve aconteceu minutos depois de Valls deixar a sede da presidência, onde esteve reunido por meia hora com Hollande para apresentar sua renúncia. "Manuel Valls renunciou e o presidente nomeou Bernard Cazeneuve como novo primeiro-ministro", afirmou um porta-voz do Palácio do Eliseu.

A remodelação do governo envolvendo a saída de Valls, que vai se dedicar integralmente a sua candidatura às primárias socialistas de janeiro, ocorrerá nas próximas horas, de acordo com o porta-voz.

Um dos principais assuntos em questão é se Cazeneuve, que desde abril de 2014 está à frente do Ministério do Interior e que tem liderado a luta contra o terrorismo na França, manterá essa pasta de grande relevância enquanto o país ainda permanece em estado de emergência pela ameaça jihadista.

O novo primeiro-ministro, de 53 anos, um dos amigos mais leais de Hollande, entrou no governo em 2012 quando o presidente socialista chegou ao Palácio do Eliseu, responsável em um primeiro momento pelos Assuntos Europeus.

No ano seguinte, tornou-se ministro da Fazenda quando o presidente precisou substituir Jérôme Cahuzac, em razão do escândalo das revelações sobre suas contas no exterior não declaradas.

Em abril de 2014, quando Valls se tornou primeiro-ministro em substituição a Jean-Marc Ayrault, Cazeneuve assumiu o Ministério do Interior e viveu a longa série de ataques jihadistas sofridos pela França, em particular os massacres de janeiro e novembro de 2015 em Paris, e em de julho deste ano, em Nice.

Veja abaixo: Cazeneuve é o novo primeiro-ministro da França

O reduto eleitoral do novo primeiro-ministro é Normandia, particularmente no Departamento da Mancha, de onde foi deputado, além de prefeito da cidade de Cherburgo. Cazeneuve indicou recentemente que deixará a política ativa quando terminar o atual mandato, em maio de 2017. / EFE