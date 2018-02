Hollande tem pior avaliação de um presidente francês em três décadas Dez meses depois de ter assumido o poder, o presidente da França, François Hollande (foto), teve a pior avaliação de um chefe de Estado francês desde 1981, segundo pesquisa TNS Sofres para a revista Le Figaro, publicada ontem, no momento em que luta para impulsionar o crescimento econômico e criar empregos. Eleitores socialistas que levaram Hollande à presidência agora questionam a forma como seu governo conduz a economia, que está perto da recessão e com o desemprego no nível mais alto em 15 anos. A avaliação de Hollande caiu 5 pontos em fevereiro, para 30%, quando os entrevistados foram questionados se eles tinham confiança em seu presidente para resolver os problemas do país.