Hollande tem seu 1º Dia da Bastilha como presidente Jatos militares cruzando o céu e formando linhas de fumaça vermelha, branca e azul, da bandeira francesa, abriram o primeiro desfile do Dia da Bastilha acompanhando por François Hollande como presidente da França, neste sábado, e paraquedistas trazendo as mesmas cores encerraram as celebrações.