Hollande vence Sarkozy no segundo turno na França, diz pesquisa

PARIS - O candidato socialista à presidência da França, François Hollande, deve vencer o atual presidente Nicolas Sarkozy por uma boa margem de votos no segundo turno da eleição, segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, 15.

Após passarem pelo primeiro turno, Hollande deve vencer Sarkozy na segunda etapa eleitoral por 57% dos votos a 43%, segundo pesquisa que entrevistou 954 pessoas realizada pela empresa Harris Interactive, entre 9 e 13 de fevereiro.

O resultado representa um ganho de dois pontos porcentuais para Hollande na comparação com outra pesquisa, realizada pelo mesmo instituto, em janeiro.

Sarkozy ainda tem de anunciar oficialmente sua candidatura. Ele abriu uma conta no Twitter na manhã desta quarta-feira e espera-se que apresente formalmente sua candidatura num programa de televisão nesta noite. O líder conservador disse no Twitter que vai participar do programa.

O escritório de Sarkozy confirmou a autenticidade da conta, que conquistou mais de 25 mil seguidores nas horas após as primeiras mensagens postadas pelo usuário @NicolasSarkozy.

Hollande já tem uma conta na rede social, a @fhollande, que tem mais de 146 mil seguidores. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.