Hollande visita porta-aviões francês atracado em frente à costa síria

PARIS - O presidente da França, François Hollande, visitou nesta sexta-feira ao porta-aviões Charles de Gaulle, posicionado em frente à costa da Síria, de onde parte boa parte dos ataques franceses contra o Estado Islâmico (EI), informou a presidência francesa.

Hollande chegou por volta das 16h15 (14h15 em Brasília) ao porta-aviões após uma escala no Chipre. Ele "se reunirá com militares desdobrados em operações para intensificar o combate contra o EI na Síria e no Iraque", afirmou o Palácio do Eliseu.

A viagem, mantida em segredo até o último momento por motivos de segurança, faz parte da articulação de Hollande para tecer uma única grande coalizão contra o grupo jihadista.

O envio do Charles de Gaulle à região foi ordenado pelo presidente francês após os atentados do dia 13 em Paris, que deixaram 130 mortos, reivindicados pelo EI, o que triplicou a capacidade operacional francesa na região.

O Eliseu destacou que a ação do porta-aviões, ancorado ao sul do Chipre, faz parte da cooperação tanto com o restante dos países que formam a coalizão liderada pelos Estados Unidos como com as forças russas.

Desde que ancorou em frente à costa síria no dia 23, o Charles de Gaulle, embarcação símbolo da Marinha francesa, elevou em 20% a contribuição da França à coalizão, indicou a presidência.

No total, partiram da embarcação 59 missões e foram elaborados 79 dossiês fotográficos para a coalizão. O porta-aviões continuará a agir na região com entre 10 e 12 saídas diárias.

Como amostra da cooperação europeia, a França destacou que o Charles de Gaulle está escoltado, além de pela fragata francesa Motte-Picquet, pelo belga Leopold I. A alemã Augsbourg se unirá ao grupo hoje mesmo e outra britânica o fará mais adiante.

O Eliseu ressaltou que mantém "uma cooperação muito estreita" com os Estados Unidos, e assinalou que a fragata de defesa aérea Forbin faz parte da escolta do porta-aviões Harry S. Truman, que se dirige para o Mediterrâneo.

Além disso, uma fragata americana coopera na vigilância de um submarino russo equipado com mísseis de cruzeiro que navega pela região. Com a Rússia, a França mantém "uma coordenação simples, técnica e concreta".

A França tem na área 3,5 mil militares, 2,6 mil deles no Charles de Gaulle e em seus navios de escolta, e o restante nas bases da Jordânia. Até a chegada do porta-aviões, a França tinha 12 caças para bombardear as posições do EI. Agora, são 38.

O presidente francês reuniu ontem um Conselho de Defesa para estudar a situação na Síria e no Iraque e avaliar a intensificação dos ataques. Ao mesmo tempo, agradeceu a solidariedade de seus parceiros europeus no combate contra o EI, especialmente a da Grã-Bretanha e da Alemanha. / EFE