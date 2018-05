Hollywood fará filme sobre ascensão de Trump

LOS ANGELES, EUA - A ascensão ao poder do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será levada ao cinema em um filme intitulado The Apprentice (O Aprendiz), com roteiro de Gabriel Sherman, jornalista da revista Vanity Fair, informou nesta quinta-feira a imprensa americana.

"Como jornalista, informei sobre Donald Trump durante mais de 15 anos", disse Sherman em comunicado.

"Há muito tempo me fascinaram suas origens como jovem empresário no mundo rude da Nova York dos anos 70 e 80. Esse período formativo deixa claras muitas coisas sobre o homem que hoje ocupa o Salão Oval", acrescentou.

+ 8 vezes em que Donald Trump participou de filmes e séries

O plano é narrar a ascensão ao poder de Trump vista da perspectiva de muitas das suas maiores influências, como o advogado - e mentor do presidente - Roy Cohn.

O filme será produzido por Amy Baer através de sua companhia Gidden Media, responsável por "Mary Shelley", uma biografia sobre a criadora de Frankenstein.

Sherman não é um estranho em Hollywood já que recentemente conseguiu que seu livro The Loudest Voice in the Room (A Voz mais Alta na Sala, em tradução livre), sobre o falecido fundador da "Fox News", Roger Ailes, fosse adaptado para uma série de televisão na emissora "Showtime". / EFE