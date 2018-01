Homem abre fogo contra pedestres em Moscou Tropas de elite invadiram um apartamento num edifício de Moscou e mataram um homem que atirava contra pedestres a partir da varanda, informou a imprensa russa. Nenhum pedestre ficou ferido, mas o pistoleiro atingiu um policial na cabeça, durante a invasão do apartamento. As agências de notícias Interfax e ITAR-Tass informaram que o agente da polícia ficou gravemente ferido; a TV ORT garante que o policial morreu. Não foi possível entrar em contato imediato com a polícia para elucidar a informação. O pistoleiro foi identificado pela ORT como Pavel Grishutin, de 53 anos, motorista profissional que perdeu o emprego quando o estacionamento no qual trabalhava fechou. Ele ganhava dinheiro utilizando seu carro como táxi.