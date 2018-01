Homem abre fogo e mata 8 pessoas nos arredores de Paris Um homem armado abriu fogo no paço municipal de uma cidade nos arredores de Paris nas primeiras horas desta quarta-feira, deixando pelo menos 8 mortos e 18 feridos - oito dos quais em estado grave -, informaram equipes de resgate. Dezenas de viaturas da polícia e mais de 100 agentes da defesa civil foram enviados ao local do crime, na cidade de Nanterre, a oeste de Paris, disse o comandante Christian Decolloredo, do esquadrão de resgate. O atirador foi detido, disse Decolloredo. Ainda segundo ele, os oficiais continuavam em estado de alerta.