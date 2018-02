Homem abre fogo em cinema de shopping e mata ao menos 12 pessoas nos EUA

Texto atualizado às 8h39

DENVER - Um atirador em um cinema de Denver, nos Estados Unidos, matou ao menos 12 pessoas, nesta sexta-feira, 20. Segundo a polícia local, pelo menos 50 pessoas ficaram feridas.

Testemunhas disseram que um homem armado usando uma máscara de gás abriu fogo contra o público que assistia ao filme 'Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge', dentro do cinema que fica em um shopping center de Aurora. Há relatos ainda de que o atirador lançou uma bomba de fumaça.

A polícia de Denver afirma ter um suspeito sob custódia. Muitas ambulâncias estão no local.

O presidente Barack Obama lamentou o ataque. Ele disse que está "chocado" com o tiroteio. A primeira-dama "Michelle e eu estamos chocados e tristes com a terrível tragédia", disse em comunicado, acrescentando que agentes locais e federais continuam trabalhando na cena do crime.

"Meu governo fará o que for necessário para apoiar a população de Aurora neste

momento extraordinariamente difícil", afirmou o presidente, observando que tem o compromisso de "levar os responsáveis ​​à justiça, para garantir a segurança dos cidadãos e cuidar dos feridos".

Aurora é uma cidade perto de Columbine High School, onde em 1999 houve um massacre em que dois estudantes mataram 13 e feriram 24.

O incidente ocorrido nos Estados Unidos lembra um episódio parecido que aconteceu em 1999 em São Paulo. O estudante de Medicina Mateus da Costa Meira matou três pessoas e deixou quatro feridas no cinema do MorumbiShopping, zona Sul da capital. Condenado a 110 anos de prisão, ele cumpre pena desde 2007 na Bahia. Em 2009, Meira tentou matar um colega de cela.