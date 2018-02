Homem abre fogo nas Filipinas, matando 8 e ferindo 6

A polícia filipina informa que um homem abriu fogo em uma cidade ao sul da capital, Manila, atingindo diversas casas. Oito pessoas foram mortas e seis ficaram feridas. O chefe de polícia da província de Laguna, Felipe Rojas, disse que o suspeito, que agiu sozinho, escapou depois de abrir fogo com um rifle M-16 mo município de Calamba antes do raiar do dia na segunda-feira, 19 (hora local). Aparentemente, o homem agiu sem provocação. Rojas disse que a polícia investiga o incidente. Uma rixa entre famílias pode estar por trás do ocorrido, declarou. A chacina ocorre três dias depois de ladrões de banco matarem dez pessoas, na mesma província, com tiros na cabeça, crime que desencadeou indignação nacional.