Homem acusado de manter mulheres em cativeiro nos EUA Uma quinta mulher se apresentou para denunciar que foi seqüestrada, estuprada e mantida prisioneira durante meses numa masmorra subterrânea em Syracuse, EUA, disseram autoridades. A mulher, de 50 anos, ficou acorrentada a uma grade de metal durante os primeiros três meses de seu cativeiro, que durou dez meses. Ela sofreu abusos sexuais todos os dias, disse o xerife Kevin Walsh. O suspeito, John Jamelske, de 67 anos, está preso sem direito a fiança, acusado de diversos atos de seqüestro, estupro, atentado violento ao pudor e abuso sexual. Ele foi preso em 7 de abril, por supostamente haver mantido uma menina de 16 anos prisioneira num conjunto subterrâneo de dois cômodos, construído sob seu quintal. Os cômodos continham uma pequena banheira, um balde, um forno de microondas e um colchão. O advogado de Jamelske não quis comentar o caso. A polícia, acreditando que há outras vítimas, liberou a foto do acusado na segunda-feira. Segundo as autoridades, uma das vítimas foi mantida no cativeiro por mais de dois anos.