Homem acusado de rastrear a ex-namorada via satélite A polícia dos EUA prendeu um homem acusado de perseguir a ex-namorada, instalando um aparelho do sistema de posicionamento global (GPS) no carro da vítima. Ara Gabrielyan, de 32 anos, foi detido por uma acusação de perseguição e três acusações de ameaça criminosa. Sua fiança foi fixada em US$ 500.000. Os policiais afirmam que Grabielyan perseguia a mulher, cujo nome não foi divulgado, depois que ela pôs fim ao relacionamento que mantinham. O acusado aparecia de surpresa nos locais onde a vítima se encontrava, como uma livraria ou o aeroporto. Segundo as autoridades, o ex-namorado havia colocado um telefone celular no carro da mulher. O aparelho contava com um detector de movimento que o ativava sempre que o carro começava a andar, transmitindo um sinal para um satélite. A informação em seguida ia para a internet, onde Gabrielyan acompanhava os movimentos da vítima. A mulher descobriu o plano quando encontrou Gabrielyan embaixo do carro, trocando a bateria do celular.