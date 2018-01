Homem-Aranha escala prédio mais alto do mundo Alain Robert, o "Homem-Aranha" francês, viveu neste Natal talvez a maior aventura de sua vida, ao escalar, em quatro horas, os 508 metros do edifício mais alto do mundo, o Taipé 101. Para realizar a façanha, Robert teve de enfrentar o vento forte e uma chuva miúda. "Isso é surpreendente", exclamou Robert quando faltavam apenas 60 metros para chegar ao topo do Taipé 101 e saudar centenas de pessoas que assistiam a aventura em terra firme. O francês é especialista nessas aventuras. Ele já venceu a Torre Eiffel, em Paris, o Empire State Building, de Nova York, escalou as Torres Gêmeas de Kuala Lumpur, na Malásia, e a Ópera de Sydney, na Austrália. O feito natalino faz parte das festividades de inauguração do Taipé 101, que tem este número de andares.