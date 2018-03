'Homem-aranha' francês se defende após escalar prédio em NY O homem conhecido como "homem-aranha" francês rechaçou as acusações sobre seu feito de ter escalado um arranha-céu, encorajou seus imitadores novatos e disse que o ato de "discurso livre" foi um tributo à cidade. "Não fiz isto para que dissessem 'Alain Robert está escalando o prédio'. Isto é uma luta contra o aquecimento global", disse Alain Robert, de 45 anos, nesta quarta-feira na Corte Criminal de Nova York, depois de uma curta audiência com um juiz. Robert escalou o prédio de 348 metros e 52 andares na quinta-feira passada, e seis horas depois outro escalador, Renaldo Clarke, subiu outro prédio para chamar atenção para o problema da Malária, feito que foi transmitido ao vivo na televisão. Ambos apareceram diante de juízes diferentes nesta quarta-feira com acusações de terem cometido os delitos de invasão criminosa e negligência, e ainda de conduta desordenada, o que é considerado uma violação. As acusações podem levar a uma pena máxima de um ano de prisão. Ambos disseram que irão se defender das acusações. Robert afirmou que escolheu o prédio do New York Times pois acreditava que fazer uma escalada fácil iria estimular as pessoas a ouvirem a mensagem, ao invés de prestarem atenção no ato do escalador. "Qualquer um pode escalar esse prédio, a não ser que tenha medo de altura", disse. "Infelizmente, ou felizmente, este prédio é fácil". Robert já escalou mais de 80 arranha-céus e pontos turísticos incluindo a Sears Tower de Chicago e o prédio mais alto do mundo, o Taipei 101, em Taiwan. (Reportagem de Edith Honan)