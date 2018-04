Homem armado ataca escola e mata 2 na China

Primeiro, ele atacou o menino Wu Junpei, que mais tarde morreu em decorrência dos ferimentos, e outros dois estudantes que estavam a cerca de 400 metros dos portões da escola, segundo um comunicado publicado no site da cidade de Beihai, à qual pertence a vila. Em seguida, ele atacou um casal, uma menina de sete anos e uma mulher de 81 anos, que mais tarde morreu. Três dos feridos estão em estado grave, dois deles com fraturas no crânio e um com ferimentos na coluna vertebral, diz o comunicado. Yang foi preso pela polícia.

O ataque ocorreu um dia antes de a família de Yang enviá-lo a um hospital para tratamento psiquiátrico. Ele foi diagnosticado com desordem de humor e passou por tratamento três vezes desde 2005, segundo o comunicado.

Na última sexta-feira ele atacou um morador da vila com quem seu pai havia discutido. Ele entrou na casa do homem e o espancou. Ontem, ele tentou novamente entrar na casa, mas a porta estava trancada. Ele então matou o cachorro da família e o do vizinho.

Os ataques ocorreram poucas semanas após um crime semelhante que chocou a China, quando um ex-funcionário da área médica matou a facadas oito crianças no dia 23 de março quando elas estavam do lado de fora de uma escola na província de Fujian, sul do país.