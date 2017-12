Homem armado atira contra embaixada americana no Iêmen Um homem armado disparou contra a embaixada dos Estados Unidos em Sanaa, capital do Iêmen, nesta terça-feira, de acordo com informação da TV Al Jazira. Segundo a rede, por volta das 2 horas (21 horas de segunda-feira em Brasília), um jovem disparou contra a embaixada e depois ficou ferido ao ser baleado pelos seguranças do local. O canal Al Jazira não deu detalhes sobre vítimas e nem se o agressor foi detido. As forças de segurança do Iêmen isolaram a área onde está localizada a embaixada, que decidiu suspender suas atividades após o ataque. O Iêmen, país de origem da família do líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, é um dos que contam com o maior número de seguidores da rede terrorista. O país, um dos mais pobres do Golfo Pérsico, foi um dos primeiros a apoiar em 2001 a guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo internacional.