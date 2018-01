Homem armado com faca de cozinha tenta assaltar banco Um homem mascarado e armado com uma faca de cozinha tentou assaltar um banco, no norte do Japão, nesta sexta-feira. O assaltante invadiu a agência do Banco Michinoku em Sannohe, a 575 km de Tóquio, por volta das 14h (hora local). Ele fez uma pessoa refém e exigia dinheiro. Quarenta minutos depois, a polícia convenceu o homem a libertar a vítima. O assaltante ? cuja identidade não foi revelada ? está preso.