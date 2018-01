Homem armado com faca é detido próximo ao Parlamento britânico

LONDRES - Um homem armado com uma faca foi detido na manhã desta sexta-feira, 16, diante do Parlamento britânico, informou a polícia, em um incidente que não provocou vítimas.

"Um homem de posse de uma faca foi detido", disse uma porta-voz da polícia, antes de afirmar que ninguém ficou ferido. As forças da segurança não divulgaram a identidade do suspeito, de cerca de 30 anos, mas o incidente obrigou o fechamento dos portões do Palácio de Westminster, sede do Parlamento.

O Reino Unido sofreu três atentados em três meses, dois no centro da capital britânica, que deixaram 35 mortos.

O primeiro ocorreu precisamente nas imediações do Parlamento, no dia 22 de março, quando um homem atropelou alguns pedestres na Ponte de Westminster, antes de abandonar seu carro, matar um policial a facadas e ser abatido. O atentado deixou seis mortos, incluindo o agressor.

Nas 12 semanas e 2 dias transcorridos desde então, o país sofreu um atentado com bomba em um show da cantora pop americana Ariana Grande em Manchester, que deixou 22 mortos, e outro na London Bridge e no Mercado Borough, que deixou 11 mortos, incluindo os três agressores. / AFP, REUTERS e EFE