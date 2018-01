Homem armado é ferido diante da Casa Branca Um homem armado foi baleado hoje na frente da Casa Branca depois de negar-se a obedecer a ordens de agentes do Serviço Secreto, informou uma fonte policial. O presidente George W. Bush estava no interior da residência oficial mas em momento nenhum correu perigo, acrescentou. O incidente ocorreu às 11h30 (horário local) e o homem foi levado a um hospital com ferimento de bala na perna, acrescentou a fonte. O Serviço Secreto e a polícia municipal isolaram imediatamente os arredores da Casa Branca. Bush encontrava-se dentro da mansão presidencial mas "nunca correu perigo nenhum", disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer. A Policía Federal de Parques anunciou que um jovem de 17 anos havia sido detido e levado para o Hospital George Washington. Ele foi baleado por um agente secreto à paisana, depois de negar-se a entregar uma arma que portava.