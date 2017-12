Homem armado em escavadeira ataca cidade nos EUA Um homem armado e a bordo de uma escavadeira convertida em veículo blindado teve seu dia de fúria nesta sexta-feira, disparando tiros e derrubando construções pelas ruas, dizem testemunhas. Não está claro se houve feridos. ?Ele tem canhões?, disse uma testemunha, Scott Schaffer, à televisão. Outra moradora, Judy Craig, disse a jornalistas que ouviu sons de destruição vindos da biblioteca pública e da prefeitura. O major Jim Wolfinbarger, da polícia estadual, disse ter ouvido que o agressor havia mirado suas armas contra tanques de propano. O governador do Colorado, Bill Owens, alertou a guarda nacional e se disse pronto a enviar tropas para a cidade, se necessário. O comerciante William Hertel disse que um desconhecido passou por sua loja a bordo da escavadeira no meio da tarde, e que a ma?quina arrancou uma parede da biblioteca e parte de um edifício bancário. As árvores e um poste em frente à loja também foram arrancados.