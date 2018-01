Homem armado invade Tribunal Supremo turco e fere cinco juízes Pelo menos cinco juízes do Tribunal Supremo Administrativo de Istambul ficaram feridos ao serem atingidos por disparos feitos por um radical islâmico que invadiu nesta quarta-feira as dependências da corte, segundo o ex-primeiro-ministro e ministro de Estado, Mehmet Ali Sahin. A televisão pública turca tinha anunciado inicialmente que um juiz foi morto no incidente, mas o ministro de Estado assegurou à imprensa que não houve mortos, embora dois feridos se encontrem em estado grave. Segundo a rede de TV, o agressor, Alan Aparsalan, um advogado turco registrado no sindicato de advogados de Istambul, invadiu uma reunião de juízes e começou a atirar enquanto gritava "Allah Akbar" (Deus é maior) e "O horror de Deus cairá sobre vocês". Mustafá Nirden, presidente do segundo tribunal, sofreu ferimentos no estômago e no braço, e Mustafa Yucel Ozbilgin, membro da corte, recebeu um tiro na nuca. Os dois estão na sala de cirurgias e sua situação é crítica, segundo o diretor do hospital Hacettepe, Ugur Erdener. O segundo tribunal é conhecido por decisões como a proibição de que professoras usem o véu muçulmano e por vetar várias iniciativas do ministério da Educação que favorecem os estudantes islâmicos. O ministro da Justiça, Cemil Cicek, condenou o ataque e acrescentou que o agressor foi detido e foi aberta uma investigação. Segundo a agência de notícias turca Anatólia, Aparsalan tentou, sem sucesso, entrar no gabinete do presidente do tribunal na manhã de terça-feira. A agência acrescentou que o ataque aconteceu às 9h (3h em Brasília) e que o agressor disparou dois cartuchos antes de ser rendido por seguranças do tribunal.