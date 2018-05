Homem armado mantém cinco crianças reféns em creche na França

ovem de 17 anos armado com duas espadas mantém reféns ao menos cinco crianças de uma creche da localidade de Besançon, no leste da França.

Entre 14 e 15 crianças foram libertadas pelo sequestrador, um homem jovem que atua sozinho, segundo o diretor do centro educativo do distrito de Planoise.

"Cerca de 14 crianças saíram (da escola) e, no momento, há cinco ou seis crianças ainda lá dentro", disse o prefeito de Besançon, Jean-Louis Fousseret, à rádio francesa France Info.

O jovem, que teria cerca de 17 anos, teria entrado na escola pouco depois da abertura dos portões na manhã desta segunda-feira.

O Grupo de Intervenção da Polícia Nacional (GIPN) se deslocou até o local e cercou o prédio da escola e as As demais salas de aula foram evacuadas. Pelo menos um professor ainda estaria no local.

A polícia conseguiu contatar o jovem por telefone e informou que está tentando entender o motivo que o levou a invadir a escola.

Atualizada às 9h48