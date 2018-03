Homem armado mata criança em ataque à mesquita no Iêmen

Uma criança de 11 anos morreu neste domingo, 5, e outras duas pessoas ficaram feridas por disparos de um homem armado que abriu fogo contra os fiéis que rezavam em uma mesquita na localidade de Na'wah, no sudoeste do Iêmen, segundo fontes locais. O agressor, cuja identidade é desconhecida, atirou com uma arma automática no templo, durante a oração do Magrebe, a última do dia para os muçulmanos e realizada ao entardecer. O incidente, no qual ficou ferido o tio da criança morta, ocorreu na província de Al-Dali, cerca de 300 quilômetros ao sul de Sana. Segundo as fontes, o agressor fugiu e a polícia já começou a fazer buscas, mas não foram divulgados outros detalhes sobre o ataque. Neste ano ocorreram vários ataques contra mesquitas em povoações rurais do Iêmen, normalmente motivados por conflitos familiares ou tribais.