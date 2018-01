Homem assassina pelo menos cinco na Califórnia A polícia de Sacramento, capital do Estado norte-americano da Califórnia, procura por um homem de 27 anos suspeito de ter matado sua mulher a facadas e de ter, em seguida, invadido uma casa, na qual teria assassinado mais quatro pessoas e fugido com uma criança de dois anos, informaram as autoridades locais. Aparentemente, as vítimas e o suspeito têm algum tipo de parentesco, de acordo com o xerife da polícia local, sargento James Lewis. "Queremos tirar esse cara das ruas o mais rápido possível", afirmou. Ele identificou o suspeito como Nikolay Soltys, de origem russa. A polícia foi chamada por um vizinho que encontrou o corpo da esposa de Soltys em uma casa em North Highlands. As outras vítimas - dois idosos, uma menina de nove anos e um bebê - foram encontradas em uma casa em Rancho Cordova, a cerca de 11 quilômetros dali. Segundo Lewis, os policiais acreditam que o suspeito levou consigo uma criança de dois anos. O suspeito foi visto nos dois locais dos crimes. A dificuldade de comunicação entre os familiares do suspeito e a polícia, causada pelo idioma, está tornando mais lentas as investigações. "Todos são russos - os vizinhos, os parentes, todo mundo", disse Lewis.