Homem assiste televisão por 72 horas e bate recorde O cingalês Suresh Joachim quebrou o seu próprio recorde registrado no Livro Guinness de recordes mundiais após assistir televisão ininterruptamente por 72 horas - mais especificamente a três temporadas do seriado "24 horas", estrelado por Kiefer Sutherland. "Eu estou bem, bebi entre 25 e 30 xícaras de café", afirmou Joachim, cujo antigo recorde, registrado em 2005, era de 69 horas e 48 minutos. As informações são de agências internacionais.