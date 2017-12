Homem ataca 11 crianças a facadas em creche na China

PEQUIM - Um homem armado com uma faca de cozinha apunhalou 11 crianças de uma creche no sul da China, nesta quarta feira (4), provocando ferimentos graves em três delas - informou a imprensa estatal. O suposto autor do crime foi detido.

Ele chegou à creche depois do meio-dia e disse ter ido buscar o filho, relatou a agência oficial chinesa Xinhua. A creche atacada fica na cidade de Pingxiand, na região autônoma de Guangxi, no sul do país.

Este é o mais recente de uma série de incidentes desse tipo nos últimos anos. Em fevereiro de 2015, um assaltante feriu dez crianças em uma escola de Haikou, no sul do país. Em 2014, um homem armado com uma faca matou três estudantes e um professor de escola primária que negou a inscrição de sua filha.

Os crimes violentos aumentaram na China nos últimos anos. Em um país marcado pelas desigualdades, foi registrado um aumento no número de casos de patologias mentais, mas o sistema de saúde não oferece tratamento para essas enfermidades. / AFP