Homem ataca base de militantes e mata 9 no Paquistão Um homem-bomba atacou neste sábado um complexo no noroeste do Paquistão que pertencia a uma milícia local e matou pelo menos nove pessoas, entre elas três crianças, informou a polícia. Tem havido conflitos significativos sobre posições de liderança dentro do Taleban paquistanês, uma organização criada em 2007 para representar quase 40 grupos insurgentes, muitos deles travando uma campanha sangrenta contra o governo.