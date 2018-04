Homem ataca crianças com martelo em escola na China

O crime na província de Shandong deixou cinco crianças e um professor feridos, mas a situação deles é estável, segundo a agência estatal Xinhua. A China reforçou a segurança em escolas pelo país a fim de evitar novos ataques.

Antes do incidente, a China havia registrado três casos de ataques com facas nesse último mês, incluindo dois somente esta semana, realizados por adultos com problemas mentais, que deixaram oito crianças mortas e quase 50 feridos.

Os ataques mostram como a China - que em geral registra índices de criminalidade menores que a média do Ocidente - enfrenta uma crescente ameaça à segurança, em meio aos temores sobre os índices crescentes de doenças mentais e as dificuldades para se impor um controle social.

No ataque em Shandong, o fazendeiro Wang Yonglai invadiu o portão da Escola Primária Shangzhuang, na cidade de Weifang, com sua motocicleta. Em seguida, começou a agredir crianças com um martelo. Ele também usou a ferramenta para atingir o pé de um professor que tentou pará-lo, relatou a Xinhua. Wang então jogou gasolina sobre si e ateou fogo, enquanto segurava duas crianças em seus braços. Os professores tiraram as crianças de perto do homem.

Segurança

O Ministério da Educação divulgou hoje um comunicado "urgente" pedindo que escolas reforcem a segurança, aumentem as restrições a visitantes e preparem planos para emergências. "Nós temos que estabelecer um conceito de segurança primeiro, prevenção primeiro", afirmou o ministério no texto, divulgado em seu site.

Ontem, um desempregado feriu 29 crianças e três adultos com uma faca, em um ataque a um jardim-de-infância na cidade de Taixing, no leste chinês. A polícia informou que o homem estava bravo por "uma série de humilhações profissionais e pessoais", segundo a Xinhua.

Um dia antes, um professor de 33 anos com problemas mentais feriu 15 estudantes e um professor, em um ataque com uma faca de uma escola primária na província de Cantão, no sul do país. Em ambos os casos, os agressores foram detidos e as vítimas não correm risco de morrer.

Notícias de vários pontos do país registram que autoridades começaram a fortalecer as medidas de segurança em escolas - entre elas, estão previstas patrulhas perto de escolas e um reforço no monitoramento das pessoas com doenças mentais.

Estudos notam que aumentam os casos de problemas mentais no país, ligados ao estresse conforme a sociedade capitalista se acelera e alguns esteios da era comunista vão sendo perdidos. Um estudo do ano passado estimou que 173 milhões de adultos têm algum tipo de distúrbio mental na China - 91% deles nunca havia recebido auxílio profissional. As informações são da Dow Jones.