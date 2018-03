Homem ataca e fere 18 pessoas com faca na China

PEQUIM - Um homem usou uma faca para atacar e ferir 18 pessoas nas ruas de Changchun, no norte do país, afirmou a polícia local nesta quarta-feira, 10. As autoridades disseram que o homem de 50 anos foi levado para custódia após ter sido baleado e capturado.

Nenhum dos ferimentos oferece risco de morte e oficiais buscam as possíveis motivações do crime. Membros da família do suspeito, chamado Wang Yunwei, já foram internados anteriormente por problemas mentais.

A China presenciou recentemente diversos incidentes causados por pessoas com problemas mentais ou que acumularam ódio contra seus vizinhos ou contra a sociedade como um todo. Devido às restrições à venda e posse de armas, em geral são usadas facas ou bombas caseiras em ataques assim.

Muitos incidentes assim ocorreram em escolas. No ano passado, por exemplo, um homem com uma faca machucou sete estudantes na entrada de um colégio no norte do país. / AP