Homem ataca pessoas com serras-elétricas no metrô de NY Um homem roubou duas serras elétricas que estavam sendo usadas nas reformas de uma estação de metrô de Nova York nesta quinta-feira e começou a atacar aleatoriamente as pessoas que estavam no local, atingindo um homem no tórax, informou a polícia. A vítima de 64 anos, que não teve seu nome liberado para imprensa, foi hospitalizada em situação crítica, mas estável. A polícia procura pelo suspeito, descrito por testemunhas como um homem de cerca de 30 anos com brincos em ambas orelhas e possivelmente carregando um ursinho de pelúcia. O ataque aconteceu antes do final da noite de quarta-feira em uma estação de metrô perto da Universidade de Columbia. Segurando uma serra em cada mão, o homem tentou acertar outra pessoa que passava pelo local e errou quando foi empurrado, disse a polícia. Momentos depois, ele acertou o tórax de um homem, abrindo um grande ferimento e logo após fugindo da cena, levando consigo as ferramentas, que foram encontradas em uma lata de lixo não muito longe. A polícia está procurando evidências nas fitas das câmeras de segurança do local. Este ataque ocorre duas semanas após um homem de Boston ter sido acusado de esfaquear quatro pessoas, três delas turistas, em um intervalo de 13 horas dentro do metrô e em um teatro em Manhattan.