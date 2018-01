Homem ateia fogo à namorada e a três crianças nos EUA Um homem, ao volante de um carro, jogou gasolina na namorada e em três crianças pequenas, que também estavam no automóvel, e ateou-lhes fogo enquanto dirigia. Os cinco morreram depois que o carro, em chamas, bateu. Moradores dos arredores disseram ter ouvido o impacto e visto dois adultos, engolidos pelas chamas, cambaleando pela estrada. Antigone Monique Allen, de 18 anos, ainda sobreviveu por nove horas num hospital de Seattle, e contou a história às autoridades. O homem, de 24 anos e cuja identidade ainda não foi verificada, morreu antes de chegar ao hospital. Allen disse que o homem apontou uma arma para ela e as crianças depois que todos haviam entrado no carro, jogou a gasolina e acendeu um isqueiro enquanto dirigia. Depois da colisão, o homem ainda disparou tiros contra a mulher. Uma autópsia será necessária para determinar se alguma das balas a atingiu. Os bombeiros encontraram os corpos de três crianças - de seis meses, 18 meses e dois anos e meio - no banco de trás do carro queimado. Allen e o agressor aparentemente eram pais de uma ou mais dessas crianças.