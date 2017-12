Homem ateia fogo a si mesmo nos EUA Um homem carregando um cartaz com os dizeres ?Quem é o responsável? derramou gasolina sobre si mesmo e acendeu o fogo em frente a um tribunal, dizem autoridades e testemunhas. O caso está sob investigação e ainda não se sabe por que o homem decidiu imolar-se em frente ao Fórum do Condado de Jefferson. O sargento Robert Calbert, da polícia local e que trabalha no fórum, disse que sentiu o cheiro de gasolina e saiu para investigar. Depois retornou ao interior do prédio em busca de um extintor de incêndio. Calbert diz que nào conhece o homem, que foi hospitalizado e está em situação estável.