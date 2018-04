Homem atira coquetel Molotov contra chancelaria japonesa Um homem atirou um coquetel Molotov contra a sede do Ministério das Relações Exteriores do Japão, na região central de Tóquio nesta quarta-feira e depois se esfaqueou na barriga com uma faca de cozinha, afirmaram meios de comunicação japoneses. Uma autoridade da chancelaria disse que um homem havia investido contra o prédio. Uma outra contou ter visto carros de polícia e ambulâncias chegando ao local, mas que não possuía maiores detalhes sobre o incidente. A polícia ainda não se manifestou. A agência de notícias Kyodo, no entanto, afirmou que mais ninguém ficou ferido no ataque, do qual não resultaram grandes danos. O homem, que parecia ter cerca de 20 anos, estava consciente e foi hospitalizado, acrescentou a Kyodo. Não se conhece o motivo do ataque, mas ativistas japoneses de direita já realizaram, no passado, investidas semelhantes contra prédios do governo e de meios de comunicação, bem como contra políticos. (Reportagem de George Nishiyama e Teruaki Ueno)