Homem atira em bombeiros que recusaram salvar seu gato Um homem do Arizona, nos Estados Unidos, nervoso com um bombeiro que recusou salvar seu gato, que estava preso no alto de uma árvore, foi preso após atirar na equipe do Corpo de Bombeiros. O homem, Jeffrey Cullen, de 58 anos, foi acusado de agressão com arma letal. Três bombeiros foram à casa de Cullen na última quinta-feira logo depois que ele ligou para visar que havia uma árvore pegando fogo, mas não encontraram as chamas, de acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, Sandy Edwards. Ao chegarem lá, Cullen disse aos bombeiros que queria que eles subissem ao alto da árvore para resgatar o seu gato e disse ainda que sabia que os bombeiros só tinham vindo ao local porque achavam que se tratava de um incêndio, declarou Edwards. O chefe dos bombeiros disse a Cullen que chamasse o seu gato ou esperasse que ele descesse da árvore. Cullen não gostou da resposta e entrou em casa, voltando com um revólver nas mãos. Os bombeiros e um garoto de 12 anos, que passava pelo local, correram e ninguém se feriu. O homem foi preso depois de uma pequena luta corporal com policiais.