Homem atira um milhão de ienes de uma torre de TV no Japão Um homem que desejava dividir com o público o que ganhou na bolsa de valores lançou hoje um milhão de ienes (cerca de R$ 27 mil) do terraço de observação de uma torre na região central do Japão, provocando uma briga pelo dinheiro nas ruas adjacentes. O homem não identificado retirou vários maços de notas de um dólar e de 100 ienes (US$ 0,93) de duas bolsas grandes e as atirou do alto da torre de televisão na cidade de Nagoya. O terraço está localizado a 100 metros de altura sobre a rua. As notas se espalharam sobre ruas e alamedas, por onde as pessoas corriam tentando apanhá-las antes de serem levadas pelo vento. As notas de 100 ienes estão fora de circulação. Pouco depois, o homem, um desempregado de 26 anos que reside na vizinha cidade de Gifu, disse à estação de tevê NHK que desejava distribuir um pouco de seus ganhos na bolsa obtidos no início deste mês. "Tenho muito dinheiro. Não preciso dele", indicou. "Desejo devolver algo ao mundo". Explicou ainda que havia trocado os dólares no aeroporto de Nagoya e que comprou as notas de 100 ienes pela Internet. Segundo um funcionário da polícia de Aichi, nenhuma das notas parecia ser falsa. Ele disse que o homem não violou nenhuma lei.