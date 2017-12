Homem-bomba ataca funeral no Iraque, matando 10 Um homem-bomba atacou um funeral em Tikrit, cerca de 130 quilômetros ao norte de Bagdá, neste domingo, matando pelo menos dez pessoas e ferindo 18, de acordo com a polícia. Mais 16 pessoas morreram em episódios de violência política ou sectária em todo o Iraque. Também neste domingo, marines americanos foram feridos e alguns veículos destruídos por um carro-bomba na província de Anbar, segundo o exército americano. A polícia iraquiana disse que o ataque foi em Fallujah, cidade altamente policiada a oeste de Bagdá. O bombardeio foi o último de uma série de ataques no norte do Iraque nos últimos dias, que testaram a capacidade das forças de segurança americanas no Iraque. Autoridades iraquianas aumentaram neste domingo em Mosul, 360 quilômetros a noroeste de Bagdá, um toque de recolher parcial que foi imposto há dois dias na parte leste da cidade depois de a polícia ter repelido uma série de ataques insurgentes nos quais um coronel foi morto. O Ministério da Defesa divulgou que as forças de segurança prenderam 62 pessoas em ações no norte do Iraque feitas após as lutas de rua. Conflitos entre xiitas e soldados iraquianas explodiram neste domingo em Bagdá, disse a polícia. Dois milicianos foram mortos e cinco combatentes feridos, incluindo dois soldados iraquianos. Ao mesmo tempo, pistoleiros realizaram uma emboscada para uma patrulha da polícia no sul da capital, matando dois policiais e ferindo outros cinco, segundo a polícia. Os conflitos aconteceram enquanto os reforços americanos começaram a patrulhar Bagdá para ajudar a acabar com os ataques sectários. Ainda neste domingo, pistoleiros em Samarra, ao norte de Bagdá, fizeram uma emboscada para um comboio de veículos iraquianos, matando dois motoristas e colocando fogo em seus veículos, disse o capitão da polícia Laith Mohammed. Um sniper matou um segurança do governo no sul de Bagdá, segundo a polícia. Pistoleiros em Fallujah mataram um pregador sunita, Sheik Ali Hussein al-Jumaili, quando ele resistiu ao que aparentava ser uma tentativa de seqüestro. A polícia encontrou os corpos de cinco homens em Bagdá e um na cidade de Amarah. Todos foram mortos a tiros, de acordo com a polícia. Um comunicado do exército americano divulgou que forças de coalizão mataram um homem durante um ataque em Beiji, ao norte de Bagdá.