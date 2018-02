Homem-bomba ataca policiais e mata dez no Iêmen Um homem-bomba detonou seus explosivos contra cadetes da polícia do Iêmen, nesta quarta-feira, no momento em que eles deixavam a academia, matando ao menos dez pessoas, disse um oficial de segurança, acrescentando que muitos se feriram, alguns em estado grave. Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade pelo atentado, mas um braço da Al-Qaeda no país com frequência ataca forças de segurança.