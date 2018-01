Homem-bomba de Tel-Aviv tinha passaporte britânico A polícia israelense disse que o homem-bomba que matou três civis na madrugada desta quarta-feira, em Tel-Aviv, portava passaporte britânico. A polícia também disse que outro cidadão britânico estava com o homem-bomba quando ele detonou os explosivos. De acordo com o site do jornal britânico The Guardian, a polícia confirmou que dois homens com passaporte britânico haviam entrado em Israel pelo território palestino da Faixa de Gaza, na terça-feira. Acredita-se que ambos tinham a intenção de realizar o ataque terrorista, mas um deles fugiu quando não conseguiu acionar os explosivos, informou o jornal israelense Haaretz. O canal de televisão israelense Channel 2 exibiu imagens dos documentos dos supostos terroristas que seriam Asif Hanif, de 21 anos, que morreu no ataque, e Omar Khan Sharif, 27, que teria escapado da explosão, segundo o Haaretz. O atentado ocorreu na avenida da praia de Tel-Aviv, em frente ao restaurante Mike´s Place por volta da uma hora da madrugada (hora local) e foi reivindicado pelos grupos terroristas Hamas e Brigadas de Al Aqsa - este último é ligado ao Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat.