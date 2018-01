Homem-bomba é morto antes de atentado em Tel Aviv Um homem tentou entrar com uma bomba em uma casa noturna de Tel Aviv na madrugada de sexta-feira em Israel, informou a polícia. De acordo com a polícia, os seguranças da casa o balearam. A Rádio de Israel disse que o atacante morreu. A porta-voz policial Shlomit Hertzberg revelou não estar claro se a pessoa realmente levava uma bomba e desmentiu informações iniciais segundo as quais um carro-bomba teria explodido no local. A rádio informou que a bomba explodiu depois de o atacante ter sido assassinado e duas pessoas ficaram feridas.