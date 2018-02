Homem-bomba fere quatro em Jerusalém Um suicida palestino detonou nesta terça-feira uma bomba dentro de uma lanchonete numa movimentada área de Jerusalém, ferindo pelo menos quatro pessoas. Segundo a polícia israelense, apenas o homem-bomba morreu e as vítimas tiveram ferimentos leves. O ataque ocorreu às 13 horas locais (7h de Brasília) numa das áreas mais patrulhadas de Jerusalém, a rua Hanevi?im, uma movimentada avenida comercial. Este foi o primeiro homem-bomba na cidade desde os ataques de 18 e 19 de junho, que deixaram 26 israelenses mortos. Os incidentes motivaram a reocupação israelense de sete dos oito principais territórios palestinos na Cisjordânia. O chefe da polícia de Jerusalém, Mickey Levy, disse que a explosão ocorreu logo após o homem entrar na lanchonete. Ele acredita que o suicida tenha detonado a bomba antes do momento desejado. Segundo Levy, o atacante era um jovem palestino de 17 anos da cidade de Bethlehem, na Cisjordânia. Nos últimos 22 meses de conflito, pelo menos oito ataques ocorreram nesta área. Neste período, 1.790 palestinos e 586 israelenses foram mortos no derramamento de sangue que assola o país. O sargento Ofir Yona disse que havia uma patrulha a apenas 20 metros do local do incidente e que viu o homem entrar na lanchonete carregando uma bolsa preta. ?Ele não parecia suspeito. Ele nos viu e entrou no local?, disse. Um oficial do governo David Baker condenou o ataque. ?Os ataques palestinos têm como objetivo de aterrorizar os israelenses. Este ataque é a prova de que a Autoridade Palestina continua acreditando que o terror vai ampliar seus objetivos, e isso não está certo?, disse. Israel culpa o líder palestino Yasser Arafat pelos ataques contra civis, dizendo que a AP não fez nada para interromper os grupos militares. Os palestinos argumentam que as incursões militares de Israel nas cidades palestinas desgastaram as forças de segurança, que não conseguem mais combater os grupos terroristas. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO