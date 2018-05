Homem-bomba mata 17 e fere 25 em mercado Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas ontem em um atentado suicida em na cidade de Kohat, no noroeste do Paquistão. Um homem-bomba, um jovem com idade entre 18 a 20 anos, detonou cerca de 6 quilos de explosivos no principal mercado da cidade. Muitas vítimas eram passageiros de um ônibus lotado que deixava o ponto de parada no momento da explosão. Policiais não descartaram a possibilidade de o ônibus ser o alvo do atentado, já que a maioria dos passageiros eram xiitas, minoria religiosa muçulmana combatida pelos extremistas sunitas.